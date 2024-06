Wikileaks-Gründer in Freiheit Warum der Fall Julian Assange Millionen Menschen bewegt

Assange kämpfte in der Isolation mit Suizidgedanken, so ein Gutachter im Gerichtsverfahren, erlitt einen Schlaganfall und musste sich immer wieder mit drohenden juristischen Konsequenzen seines Handels beschäftigen. Von der Todesstrafe in den USA bis hin zu 175 Jahren Haftandrohung hat er alles Mögliche befürchten müssen. Der Deal mit der US-Justiz, der ihn plötzlich doch zum freien Mann macht, ist deshalb so oder so eine Sensation. Für Assange und seine Kinder, die ihn jetzt in Freiheit kennenlernen können und auch für die Unterstützer seines Wirkens. Die haben schon gespendet, denn die 520.000 US-Dollar (etwa 486 000 Euro) für den Charterflug in das neue Leben müssen an die Regierung zurückgezahlt werden. Mehr als zwei Drittel der Summe sind dafür schon zusammengekommen.