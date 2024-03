Solidaritäts-Demo für RAF-Terroristin Der linke Extremismus erstarkt

Täter-Opfer-Umkehr hat Hochkonjunktur in diesen Zeiten, Wladimir Putin, Donald Trump und andere Feinde von Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit liefern dafür täglich bizarre Beweise. Ein besonders abstoßendes kommt frisch aus Berlin: Unter dem Motto „Stoppt den Staatsterrorismus – Solidarität mit den Untergetauchten und Gefangenen“ sind am Samstag nach Polizeiangaben rund 600 Personen aus der linken Szene durch Kreuzberg gezogen – vorbei an der Sebastianstraße, wo kürzlich die ehemalige Terroristin der Rote Armee Fraktion (RAF), Daniela Klette (65), verhaftet worden war.