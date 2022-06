Geld und Leben : Heizkosten werden auch Problem für Mittelschicht

Meinung Wegen der Drosselung russischer Gaslieferungen werden die Heizkosten wohl weiter drastisch steigen. Das dürfte selbst für die Mittelschicht ein Problem werden. Wie die Regierung reagieren müsste.

Der Bundeswirtschaftsminister hat die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Hintergrund ist die deutliche Reduktion der russischen Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Seit zehn Tagen hat Gazprom die Lieferungen um rund 60 Prozent reduziert. Der Gaspreis hat daraufhin noch einmal um rund 50 Prozent zugelegt, er liegt nun bei etwa 130 Euro pro Megawattstunde. Versorger zahlen sechsmal so viel wie vor einem Jahr für die Gas-Beschaffung. Sobald die Bundesnetzagentur auch offiziell eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgungslage feststellt, werden auf Gaskunden massive Preissteigerungen zukommen. Die Versorger dürfen ihre Preise dann mit einem Vorlauf von nur sieben Tagen erhöhen.

Die Lage könnte sich tatsächlich weiter zuspitzen, wenn ab dem 11. Juli Nord Stream 1 turnusgemäß gewartet und die Liefermengen auf null reduziert werden. Experten befürchten, dass Russland nach diesen Wartungsarbeiten die Lieferungen gar nicht wieder aufnehmen wird. Am 8. Juli soll daher das Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz den Bundesrat passieren, sodass ab dem 9. Juli Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen können. So soll bei der Stromerzeugung der Gaseinsatz gedrosselt werden. Ob aber so schnell überhaupt genug Kohle beschafft werden kann, ist fraglich.