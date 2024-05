Milliarden-Investitionen Wie China Ungarn aus der EU herauskaufen will

Alles, was der chinesische Präsident Xi Jinping auf seiner Europareise unternahm, war symbolisch aufgeladen: Der Besuch begann in Frankreich, das einst als erstes westliches Land diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik aufgenommen hatte. Und er endete am Donnerstag in Ungarn, das sich als besonderer Freund Chinas geriert. Ungarn ist als einziges EU-Land Teilnehmer an Chinas umstrittener Infrastruktur-Initiative „Neue Seidenstraße“. China umgarnt Ungarn dafür mit Worten und Milliardeninvestitionen. Kurzum: China versucht, Ungarn aus der EU herauszukaufen und so die Staatengemeinschaft zu schwächen.