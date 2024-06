Pro und Contra zur Organspende Verstößt die Widerspruchslösung gegen das Recht auf Selbstbestimmung?

Alle Bemühungen, daran im Rahmen der bisher geltenden Zustimmungslösung etwas zu ändern, haben nicht gefruchtet: weder Kampagnen der Krankenkassen noch der Politik. Auch das neue Online-Register des Bundesgesundheitsministeriums, das den orange-farbenen Papierausweis um einen Online-Eintrag ergänzt, wird daran nichts ändern. In anderen Ländern läuft das viel besser, was dazu führt, dass Schwerkranke in Deutschland zunehmend von der Spendenbereitschaft im Ausland abhängen.