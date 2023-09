Westfälische Friedenkonferenz Weltpolitik in Münster

Pistorius wie Laschet warnen allerdings vor solchen Gleichsetzungen und voreiligen Lehren aus der Geschichte. Aber sie sehen doch Gemeinsamkeiten. So könne ein Frieden nur dann entstehen, wenn alle beteiligten Konfliktparteien glaubten, daraus einen Gewinn zu ziehen, erläutert der Bundesverteidigungsminister, der mit seinen klaren und pointierten Worten einen Glanzpunkt in der Konferenz setzt. So war es auch vor 375 Jahren. Allerdings machen gleich in der ersten Debattenrunde Ex-Politiker wie Steinbrück, der frühere Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU) und der Ex-Abgeordnete des Europa-Parlaments, Elmar Brok (CDU), klar, dass derzeit der Aggressor Putin kein Interesse an einer wie auch immer gearteten friedlichen Lösung für die Ukraine hat. Eine Haltung, die auch Verteidigungsminister Pistorius teilt. „Putin denkt nicht daran, den Krieg zu beenden“, meint der SPD-Politiker, der auch einmal Oberbürgermeister in der Friedensstadt Osnabrück war. „Die Ukraine braucht deshalb unsere uneingeschränkte Unterstützung.“