Wertewandel Neue Väter braucht das Land

Hat hier eine neue Generation die Deutungshoheit übernommen, die mit dem alten Geschlechterbild völlig gebrochen hat? Glaubt man den Ergebnissen der Soziologen beider Hochschulen, hat sich die Rolle der Väter radikal verändert. Fast jeder zweite (47,6 Prozent) gibt in der Umfrage an, sich gleichviel um familiäre Angelegenheiten zu kümmern wie der andere Elternteil. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um die Mutter, aber zum ersten Mal in in einer größeren Studie wurden auch Elternpaare mit zwei Vätern untersucht. Um es gleich vorwegzunehmen. Sie unterscheiden sich in ihrer Haltung zum eigenen Nachwuchs in keiner Weise von heterosexuellen Eltern.