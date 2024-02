Neue Partei von Hans-Georg Maaßen Warum Max Otte und Markus Krall die Werteunion verließen

Der Soziologe weist darauf hin, dass zwischen Krall und Maaßen schon länger Unstimmigkeiten geherrscht hätten. „Bei einem gemeinsamen Interview von Maaßen und Krall nach dem letzten Vereinsparteitag sah man Maaßen an, dass er sich sehr unwohl fühlte“, sagt Kemper. Dass der Werteunion-Chef weder Krall noch Otte zur Parteigründung auf einem gecharterten Ausflugsschiff nahe Bonn am Samstag einlud, hätte Kemper nicht gedacht. „Ein derart rigoroser Schritt hat mich überrascht“, sagt er. Krall erging es offenbar ähnlich. Bei X zeigte sich der Unternehmer enttäuschend darüber, dass er bei der Parteigründung nicht erwünscht gewesen sei. „Ich dränge mich nicht auf, wenn ich nicht erwünscht bin, aber ich muss auch nicht so tun, als wäre das in Ordnung“, schrieb er.