Werbeverbote für Dickmacher Warum Minister Cem Özdemir irrt

Rund 15 Prozent der 3- bis 17-Jährigen in Deutschland sind nach Angaben der Bundesregierung übergewichtig. Damit sich das ändert, will Ernährungsminister Cem Özdemir an Kinder gerichtete Werbung für Chips, Schokolade und andere ungesunde Snacks verbieten. Werbung für solches „Junkfood“ soll in Zeitungen, Zeitschriften und Broschüren untersagt werden, wenn diese sich von der Aufmachung her offensichtlich an Kinder richtet. Zudem soll Außenwerbung im Umkreis von 100 Metern zu Schulen, Kindertageseinrichtungen, Spielplätzen oder anderen Freizeiteinrichtungen für Kinder ebenso wie Sponsoring unterbleiben.