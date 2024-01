Neue Handelskriege und verschärfter Klimawandel drohen Was passiert, wenn Trump die Wahl gewinnt?

An Selbstbewusstsein mangelt es Donald Trump nicht: Der Republikaner geht nicht nur davon aus, dass er die Wahl im November gewinnt. Sondern er behauptet auch, er könne dann den Ukraine-Krieg „innerhalb von 24 Stunden beenden“. Mit „beenden“ meint er wohl den Stopp von Waffenlieferungen und Finanzhilfe – was die Ukraine Putin ausliefern würde, falls Europa nicht einspringt. Schon jetzt sperren sich die Republikaner gegen weitere Zahlungen an Kiew. Das ist die alles überwältigende außenpolitische Sorge. Doch auch für Wirtschaft und Klima wäre eine Wiederwahl ein Schlag.