Zigaretten, Vapes und Co. Warum die Deutschen so viel rauchen

Zwar gibt es meist mehrere Faktoren, warum jemand zur Zigarette oder zu anderen Tabakprodukten greift. Dass es für junge Menschen wieder interessanter geworden ist, liegt für den Psychologen Reiner Hanewinkel aber auch an den Angeboten neben der klassischen Zigarette. „Es gibt neue Produkte, mit denen ein gewisses Image einhergeht und die vermeintlich nicht so risikobehaftet sind. In aller Regel enthalten sie aber Nikotin und das macht abhängig“, sagt Hanewinkel, Leiter des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) und Professor an der Universität in Kiel. Durch E-Zigaretten, Tabakerhitzer und die Renaissance der Shisha entstünde bei manchen der Eindruck, dass Rauchen nicht so schlimm sei. „Wenn man das erste Mal raucht, ist das an sich kein schönes Erlebnis. Durch die Aromen in E-Zigaretten schmeckt es aber besser, sie überdecken den Hustenreiz und man kann das leichter inhalieren“, sagt Hanewinkel.