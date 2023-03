Welt-Down-Syndrom-Tag „Behindert“ ist kein Schimpfwort

„Bist du behindert?“ ist so ein Satz, der immer noch inflationär auf Schulhöfen oder in Cliquen gebraucht wird und eigentlich meint: „Bist du bescheuert?“ Ähnlich ist es mit dem Wort „Spasti“, dessen medizinischer Hintergrund einer spastischen Lähmung wohl den Wenigsten bekannt ist, die andere so betiteln. Dass eine Spastik sich auf eine rein körperliche Einschränkung bezieht, macht die vulgäre Verwendung nur noch sinnfreier. Genauso wie „schwul“ keine Beleidigung ist, ist „behindert“ also kein Schimpfwort. In solchen Situationen helfen weder Kampagnen noch Sesamstraßenfiguren – sondern nur Zivilcourage. Dagegenhalten ist das einfachste und mindeste, darauf zu reagieren ist Pflicht – egal ob Freund, Arbeitskollege oder im Bekannte.