Spendenbereitschaft Weitet die Herzen und Geldbeutel – nicht nur zu Weihnachten

Die Einnahmen für innerdeutsche Projekte sind laut Spendenrat auf 20 Prozent gesunken. „Lokale Projekte konkurrieren kaum mit deutschlandweiten oder internationalen Hilfeleistungsprojekten um die Gunst der Spender“, so das Fazit. Wohltätigkeit darf nicht zum Wettbewerb verkommen. Die Solidarität beginnt vor der Haustüre. Ob Wohnungslosenhilfe, Kinderheime und -hospize oder Menschen am finanziellen Existenzminimum. Viele der 600 Tafeln in NRW etwa müssen inzwischen Menschen wegschicken oder Wartelisten einführen, weil der Bedarf so enorm steigt – aber Geld fehlt. Eine prall gefüllte Weihnachtstüte mag vielen ein Lächeln zaubern. Schöner wäre, die Not der Nächsten auch den Rest des Jahres nicht zu vergessen.