Demos gegen Rechtsradikalismus „Es ist schön, dass es das gerade gibt“

Kaseler Die Gegner der Demokratie sind radikal, fanatisch, sie sehen sich als Missionare, wollen ein anderes Deutschland erschaffen, eine Festung Europa. Die haben ein einfaches Weltbild. Wir sind in der Verteidigungsposition, was immer schwächer wirkt. Im Ringen um Demokratie gibt es ein ungleiches Kräfteverhältnis. Wenn ich hier zum Diskutieren an einen AfD-Stand gehe, dauert es meist nicht lang, bis mir der Mund verboten wird. Der Ton ist hasserfüllt, unflätig. Da trifft man auf wenig Vernunft, wenig Anstand, aber genau diese Werte zählen für mich. Denn darum hat die Menschheit lange gekämpft. Die sozialen Medien verstärken die Tendenz, alles in einfache Botschaften auflösen zu wollen. Das widerstrebt der Demokratie. Als Verteidiger stehen wir also vor großen Herausforderungen. Umso ermutigender ist es, dass jetzt so viele Menschen in ganz Deutschland erkannt haben, wie wichtig dieser Einsatz ist.