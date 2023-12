Szenarien für den Ukraine-Krieg Was passiert, wenn Putin gewinnt?

Sollte die russische Armee die Ukraine in die Defensive zwingen, würde das Land nicht sofort fallen. Es kommt dann auf den Westen an, seinen Verbündeten mit noch besseren Waffen zu unterstützen. Dazu gehören weitere Flugabwehrsysteme wie Iris-T und Patriots, schwere Kettenfahrzeuge und den Luftabwehrpanzer Gepard, aber auch Marschflugkörper wie Taurus und ATACMs. Bei einem massiven Einsatz könnten die Ukrainer die russischen Streitkräfte noch lange Zeit abwehren. Es kommt dann darauf an, wie sehr der Westen für die Verteidigung der Ukraine einsteht. Nimmt er Kiew vorzeitig in die Europäische Union auf, was eher unwahrscheinlich ist, wäre die Verbindung der Ukraine zum Westen unlösbar. Dann müssten EU und die USA alles einsetzen, um Putin keine weiteren Geländegewinne mehr zu gestatten. In Teilen müsste auch die Wirtschaft der Alliierten auf Kriegsproduktion umstellen.