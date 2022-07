Keiner mehr unter den Top 100 : Was Deutschlands Konzernen zur Börsen-Weltspitze fehlt

SAP ist aktuell der wertvollste deutsche Konzern, aber weltweit nur die Nummer 113. Foto: dpa/Uwe Anspach

Meinung Unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt ist aktuell kein deutsches mehr. Das liegt zum einen an den Auswirkungen des Krieges auf die Weltwirtschaft, aber auch am Vorsprung der Amerikaner in Sachen Digitalisierung.

Von Georg Winters

Deutschlands Weltkonzerne verlieren bei den Investoren in Zeiten von Krieg, Rohstoffverknappung und extremer Teuerung weiter an Attraktivität. Das ist eine bittere Erkenntnis der Beratungsgesellschaft EY, die keines der hiesigen Großunternehmen beim Börsenwert mehr unter den Top 100 führt. Die Bestandsaufnahme hat viel mit dem Angriff Russlands und den folgenden Verwerfungen (auch an den Aktienmärkten) zu tun, ist aber andererseits auch eine logische Konsequenz tiefgreifender struktureller Veränderungen, an denen ein Ende des Ukraine-Krieges nichts ändern würde.

An der Börse geben die großen Technologiekonzerne aus den USA den Ton an, auch wenn sie der Kriegsprofiteur Saudi Aramco aktuell hinter sich lässt. Apple, Facebook, Instagram, Whatsapp, Amazon, Google und Microsoft sind in den zurückliegenden Jahrzehnten integraler Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Ihr Erfolg an den Aktienmärkten dokumentiert das, was Amerika der Alten Welt bei allen Vorbehalten gegen die Datenkraken jenseits des Atlantiks immer noch deutlich voraushat: den Fortschritt in der Digitalisierung. Es fehlt den Europäern (nicht nur den Deutschen) an Unternehmen, die ganze Branchen revolutionieren. Dabei ist die Industrie maßgeschneidert für digitale Prozesse und bietet enormes Potenzial. Aber da wird noch viel zu viel verschenkt.