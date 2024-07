Nach der Tötung von Hamas-Anführer Deutschland sollte in Nahost zeigen, was es diplomatisch kann

Damit verbucht Israel einen der wichtigsten Erfolge im Kampf gegen die Hamas - außerhalb von Gaza. Trotz der nun drohenden massiven Vergeltungsschläge aus dem Iran, vonseiten der Hisbollah sowie der Hamas, wird die Tötung Hanijas Netanjahu vermutlich innenpolitisch stärken. Denn was den Gazakrieg angeht, steckt der Ministerpräsident in der Sackgasse: Fast zehn Monate nach dem 7. Oktober mit 1.200 Toten in Israel, sind nach Zehntausenden Toten und verheerender Zerstörung auf dem palästinensischen Streifen am Mittelmeer, die Geiseln immer noch nicht befreit und die Hamas nach wie vor in der Lage, Raketen auf Israel zu schießen.