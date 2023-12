CDU-Programm Demokratiekultur statt Leitkultur

Also alles von gestern? Probiert die CDU die Rolle rückwärts, wärmt gestrige Debatten auf, will mit alten Kampfbegriffen in die Zukunft ziehen? Tatsächlich hat die CDU diese Vorwürfe provoziert, als sie sich mit der Leitkultur für einen Begriff entschied, den die meisten Menschen nun mal mit den vergangenen Debatten verbinden. Anscheinend will die Partei damit dokumentieren, dass Ausgrenzung für sie weniger das Thema ist. Stattdessen soll es wohl um ein neues Selbstbewusstsein gehen, mit dem die Partei für die Grundrechte eintreten will.