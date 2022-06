Entscheidungen in den USA und Deutschland : Die Gefahren der Abtreibungsdebatte

Befürworter eines liberalen Abtreibungsrechtes demonstrieren vor dem Obersten Gerichtshof in Washington. Foto: dpa/Gemunu Amarasinghe

Düsseldorf In den USA treibt die höchstrichterliche Entscheidung zur Verschärfung des Abtreibungsrechts die gesellschaftliche Spaltung voran. Warum Deutschland davon noch entfernt ist, Entscheidungen aber auch hier problematische Folgen haben könnten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

In den USA kann man jetzt studieren, was geschieht, wenn eine heikle ethische Debatte benutzt wird, um ideologische Grabenkämpfe auszutragen – und ein sensibler gesellschaftlicher Kompromiss zerbricht. Die Entscheidung des höchsten amerikanischen Gerichts, das national geltende Recht auf Abtreibung für nichtig zu erklären, hat tiefgreifende konkrete Auswirkung auf das Leben von Frauen. Sie verlieren in vielen Bundesstaaten die Möglichkeit, eine Schwangerschaft legal zu beenden. In etlichen US-Bundesstaaten traten Abtreibungsverbote sofort in Kraft, in mehr als der Hälfte aller 50 Bundesstaaten dürften ähnliche Regelungen folgen. Teils haben Frauen selbst nach Vergewaltigungen nicht mehr das Recht, eine ihnen aufgezwungene Schwangerschaft zu beenden. Der amerikanische Präsident nannte die Entscheidung der mehrheitlich konservativen Richter einen „tragischen Fehler“. Die Richter werden nach einer Reihe von Urteilen etwa zu christlichen Schulen und Waffenbesitz, die alle republikanische Forderungen umsetzen, zunehmend als politische Akteure wahrgenommen. Das schwächt das Zutrauen in die Unabhängigkeit des Supreme Court. Die Urteilsbegründung lässt zudem vermuten, dass demnächst auch der gleichgeschlechtlichen Ehe und Empfängnisverhütung die rechtliche Grundlage entzogen werden könnten. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup gaben nur 25 Prozent der befragten US-Bürger an, „sehr viel“ oder „ziemlich viel“ Vertrauen in den Obersten Gerichtshof zu haben. Vergangenes Jahr waren es noch 36 Prozent. Mit dem zerbrochenen gesellschaftlichen Kompromiss zur Abtreibung nimmt auch das Zutrauen in das demokratische System Schaden.

Viele US-Stars meldeten sich in den vergangenen Tagen mit wütenden Statements zu Wort. Dass im Namen des Lebensschutzes massiv in die Freiheitsrechte von Frauen eingegriffen wird, empfinden Menschen aus den liberalen Milieus als Rückfall in eine Vergangenheit, in der Frauen gezwungen wurden, eine ungewollte Schwangerschaft bei einem „Engelmacher“ zu beenden – mit schweren gesundheitliche Folgen. Wie schnell einmal erstrittene und dann für selbstverständlich gehaltene Rechte wieder verloren gehen können, auch dafür ist die Entscheidung in den USA also ein Beispiel. Und so schrieb etwa Pop-Star Taylor Swift: „Ich bin absolut geschockt, dass wir an dieser Stelle stehen.“

Vertreter der Lebensrechtsbewegung dagegen feiern den Richterspruch als Sieg. Aus ihrer Sicht wurde ein Zustand beendet, in dem für rechtens erklärt war, was ihnen als Verbrechen erscheint. Denn natürlich ist es auch eine Wahrheit, dass mit jeder Abtreibung ein Leben, bevor es in die Welt tritt, an der Existenz gehindert wird. Das bleibt eine Anmaßung, und lässt sich im Grunde kaum abwägen gegen Freiheitsrechte und den Kampf um die Macht über weibliche Körper. Frauen, die eine Abtreibung vornehmen lassen, entscheiden sich dagegen, „ein neues menschliches Wesen hervorzubringen, das in der sozialen Welt einen Platz einnehmen könnte“, hat der Soziologe Luc Boltanski einmal formuliert. Darin steckt eine Bedrohung für jeden Menschen. Denn genauso hätte er nicht ins Leben kommen können, hätte ein anderer Mensch gegen ihn entschieden. Das berührt natürlich auch die christliche Überzeugung, wonach das Leben nicht etwas Gemachtes, sondern etwas Gegebenes ist. Für Christen wächst ab dem Moment der Zeugung eine von Gott gewollte Existenz heran, geliebt und im Voraus akzeptiert, egal, wie und durch wen sie in die Welt tritt.

Wie sind derart gegensätzliche Sichtweisen zu versöhnen? Wie ist ein Konflikt zu befrieden, bei dem es um Existenzielles geht: um Leben und Tod, um Freiheit und Selbstbestimmung, um das Recht zu leben und den Umgang mit Frauen und deren Körpern? In solchen Fragen kann keine Seite Recht bekommen, ohne den gesellschaftlichen Frieden aufzukündigen. Vielmehr geht es um einen Kompromiss, der beiden Seiten als faul erscheinen muss – und genau darum auch für beide Seiten auszuhalten ist. Das ist unbefriedigend, vor allem, wenn man mit Leidenschaft Partei ergreift oder gerade in der Frage des Lebensschutzes in seinen religiösen Überzeugungen getroffen ist. Doch kann es in ethischen Fragen, die derart kontrovers diskutiert werden und deren Regelung so tiefgehend und konkret in das Leben eingreift, keine einseitigen juristischen Antworten geben, ohne die Gesellschaft zu spalten. Nur den Balanceakt. Und dafür braucht es eine aufgeklärte, diskursfähige Gesellschaft von Menschen, die bei aller Leidenschaft für die eigene Position dem anderen eine andere Haltung zubilligen. Und verstehen, dass Maß und Mitte zu halten, eine Stärke ist. Weil sie von allen Seiten die Größe verlangt, auf den „Sieg“ zu verzichten.