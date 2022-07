Eltern-Kind-Verhältnis : Wenn „Helikopter-Kinder“ erwachsen werden

Beim Umzug in die erste Wohnung helfen Eltern meist mit. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Meinung Schulabschluss und raus zuhause – das galt früher. Erwachsenwerden dauert heute länger. Das kann man für eine Folge der Überbehütung halten. Doch Vorsicht: Es spricht einiges dafür, dass es für das Verhalten junger Erwachsener auch andere Ursachen gibt.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Etwa mit Beginn der 2000er Jahre schwirrten am Horizont die Helikoptereltern auf. Plötzlich redeten alle von Überbehütung und hatten die dollsten Geschichten parat von Eltern, die sich im Sandkasten in Spielgeräte zwängten oder mit ihren eigentlich erwachsenen Kindern zur Sprechstunde mit dem Prof an der Uni auftauchten. Dabei stammt der Begriff eigentlich aus einer anderen Zeit. Bereits Ende der 1960er Jahre zitierte ein israelischer Psychologe einen jugendlichen Patienten, der darüber klagte, dass seine Eltern über ihm kreisten wie ein Helikopter. Das Phänomen der Überbehütung ist also nicht neu. Aber erst seit der Jahrtausendwende traten Helikoptereltern so vermehrt auf, dass sie als Phänomen auffielen. Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Trainer in Sportclubs, Ausbilder – in vielen Lebensbereichen machten Menschen Erfahrungen mit überambitionierten Eltern, die glauben, alles besser zu können als ihre Kinder – und es deshalb vorsichtshalber für sie erledigen. Zugleich wollen diese Einmischer-Eltern aber beste Freunde sein, ein konfliktfreies Familienleben führen, einfach alles perfekt machen. Und so tun sie ihren Kindern mit besten Absichten das Schlechteste an: Sie nehmen ihnen den Freiraum zum Wachsen. „Erwachsen werden hat mit gewachsen sein, einer Situation gewachsen, dem Leben gewachsen sein zu tun“, sagt der Arzt und Autor Günther Loewit. Die Kraft von Kindern wachse im Widerstand. „Wenn ein Kind nicht gegen ein ‚Nein’ ankämpfen lernen darf, weil es kein ‚Nein‘ gibt, fehlt ein wesentlicher Anreiz erwachsen zu werden“, sagt Loewit.

Inzwischen sind die Kinder der ersten Generation Helikoptereltern im Erwachsenenalter – und neue Phänomene treten auf. Schulabsolventen finden den Weg in Ausbildung oder Studium nicht, bleiben lieber bei den Eltern, rundum versorgt, und zeigen wenig Ambitionen, sich einen Platz in der Welt zu erobern. Natürlich liegt der Schluss nahe, dass diese Zögerlichkeit Folge von Überbehütung sein könnte. Wer in der Pubertät überwiegend auf Verständnis traf, statt „So lange Du Deine Füße unter meinen Tisch stellst“-Kämpfe austragen zu müssen, hat vermutlich weniger Freiheitsdrang. Und wenig Übung darin, Dinge auf eigene Faust zu wagen.

Was das für die Heranwachsenden bedeutet, ist viel diskutiert worden. Doch was ist mit den Eltern? Was macht es mit ihnen, wenn Abnabelungsprozesse ausbleiben? Und warum genau fühlen sie sich so verantwortlich für den Erfolg ihrer Kinder bis ins Erwachsenenleben hinein? Die Wirtschaftswissenschaftler Matthias Doepke und Fabrizio Zilibotti haben herausgefunden, dass die Neigung von Eltern sich einzumischen abhängig ist vom Grad der Ungleichheit in einer Gesellschaft. Es scheint eben dringlicher, die Ausbildung der Kinder zu managen, wenn für deren Lebensstandard entscheidend ist, auf welche Schule oder Universität sie es schaffen. Das Ergebnis gibt ihnen recht. Denn überbehütete Kinder sind tatsächlich erfolgreicher, wie die Wissenschaftler ebenfalls zeigen konnten. Das mag auch damit zusammenhängen, dass Übereinmischung eher in sozialen Schichten auftrtitt, in denen Eltern über Zeit und Geld zur Leistungssteigerung verfügen. Auch sagt formaler Erfolg nichts über das Glück oder die psychische Verfassung aus. Aber irrational ist Helikopterverhalten nicht.

Vielleicht handeln fürsorgliche Eltern auch einfach so, weil sie es können. „Mehr Familien haben heute genug Platz, um erwachsene Kinder weiter im Zimmer daheim unterzubringen, und genug Geld, um weiter für den Lebensunterhalt der Kinder aufkommen zu können“, sagt Doepke. Vor einigen Jahrzehnten wäre das in wenigen Familien möglich gewesen. Für viele Eltern sei verspätetes „Ausfliegen“ eine sowohl wirtschaftliche wie emotionale Belastung. Doch sei es eben auch nicht einfach, die Kinder ziehen zu lassen und so gebe es auch jene, die über die fortgesetzte Nähe zu den Kindern eher froh seien. Das habe sich auch während der Pandemie gezeigt, als etliche junge Erwachsene gezwungenermaßen wieder zu den Eltern zogen – und die das gar nicht so schlecht fanden. Wie vieles im Familienleben wird also auch das Abnabeln zu einem individuellen Prozess, den die Beteiligten aushandeln müssen.