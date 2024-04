Ausgeschlafen in den Unterricht Gleitzeit in Schulen hat Vorteile – wird sich aber nicht durchsetzen

Eine Schule in Baden-Württemberg macht jetzt möglich, wovon wohl Millionen Morgenmuffel in der Mittel- und Oberstufe träumen: An zwei Tagen in der Woche gilt am Gymnasium Plochingen ab sofort eine Gleitzeit-Regelung. Die Schüler können also selbst entscheiden, ob sie schon um 7.50 Uhr oder lieber erst um 9.40 Uhr mit dem Unterricht starten möchten. Das Prinzip: Die ganze Klasse bekommt dieselben Aufgaben gestellt. Wer sich für den frühen Schulstart entscheidet, kann sie mit Unterstützung einer Lehrkraft in der Schule erledigen. Wer lieber ausschlafen möchte, muss die Aufgaben zu einem anderen Zeitpunkt selbst bearbeiten. Diese Regelung soll zunächst in einem sechswöchigen Modellversuch erprobt und im Anschluss auch von den Schülerinnen und Schülern evaluiert werden. Danach wird entschieden, ob der flexible Schulstart dauerhaft eingeführt werden kann.