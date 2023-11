Nach Wahlsieg in den Niederlanden Der Geert-Wilders-Effekt für die AfD

Alice Weidel und Tino Chrupalla gehörten zu den Gratulanten der ersten Stunde. „Europa will den Wandel“, steht in großen Lettern auf der AfD-Kachel, die die Parteivorsitzenden am Morgen nach der Wahl in den sozialen Netzwerken verbreiteten. Sie beglückwünschten Geert Wilders zu seinem „grandiosen Erfolg“ – nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sie sich schon auf die kommende Europawahl freuen. Die Botschaft ist klar: Dass im Nachbarland erstmals ein Rechtsradikaler eine Wahl gewinnt, soll als Dammbruch verstanden werden. Was in den Niederlanden funktioniert, sollte auch hierzulande Aussichten haben.