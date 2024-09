Explodierende Funkgeräte der Hisbollah Der Pager-Angriff ist ein Stich ins Wespennest

Allerdings ist unklar, welche Wirkung diese Angriffe haben sollen. Die Explosionen treffen den Libanon in einer Zeit, in dem das Land wirtschaftlich am Boden ist, eine Krise der anderen folgt, und wo inzwischen etwa ein Viertel der Bevölkerung Flüchtlinge aus Nachbarregionen sind. Die Hisbollah gilt dort nicht als Terrororganisation, sondern ist eine politische Partei, mit Vertretern im Parlament, die Zuspruch gerade unter der ärmeren schiitischen Bevölkerung hat und etwa ein Drittel des Landes beherrscht. Die Lage wird also eher noch gefährlicher.