„Krisenmodus“ ist das Wort des Jahres Das doppeldeutige Wort des Jahres

Ja, es kommt im Moment tatsächlich einiges zusammen, zumal für ein von Wohlstand und Sicherheit vergleichsweise verwöhntes Land, wobei sich, wenn wir ehrlich sind, die Überraschung über ein Gutteil des Ungemachs in Grenzen hält. Dass es soweit gekommen ist, liegt eben auch an allseits bekannten Versäumnissen aus der Vergangenheit: dem sorglosen Umgang mit fossiler Energie, dem Laissez-faire gegenüber Putin, das geflissentliche Übersehen von sich ausbreitendem Hass auf Juden, an Mängeln in der Ausbildung und nicht zuletzt an einem Bundeshaushalt, der sich als dreiste Trickserei erwiesen hat, um nur einige Beispiele zu nennen.