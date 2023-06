Werbeverbot für fetthaltige Lebensmittel Das Aus für Gouda-Werbung?

Was vom aktuellen Vorschlag bleibt, ist vor allem der Eindruck, dass die Politik den Bürgern kein eigenverantwortliches und verantwortungsvolles Entscheiden in ihrer Ernährung zutraut, sondern wie auch in anderen Fällen mit Vorschriften um sich wirft. Die meisten Bürger dürften wissen, dass eine einseitige Ernährung aus Eistee, Tiefkühlpizza und Schokopudding nicht gesund ist, auch wenn augenscheinlich gesunde und durchweg fröhliche Menschen dafür werben. Diese Transferleistung darf man den Leuten zutrauen und auch, dass sie die an ihre Kinder weitergeben. Dass zum Beispiel Limonadenwerbung auf Kinderkanälen eingeschränkt werden soll, ist im Ansatz noch nachvollziehbar – wobei auch hier bei manchen Lebensmitteln die Grenzwerte zwischen gesund und ungesund streitbar sein dürften. Inwiefern das Werbeverbot von sechs bis 23 Uhr auch auf anderen Kanälen, in sozialen Medien und als Außenwerbung helfen soll, dagegen nicht. Die Sinnhaftigkeit eines Verbots von Käsewerbung an dieser Stelle zu diskutieren, die dazu noch an Kinder gerichtet sein soll, führt zu weit. Inzwischen hat ein Sprecher des Ministeriums auch betont, die Entwürfe befänden sich noch in der Überarbeitung. Die Darstellung von Gouda und Co. dürfte es so oder so weniger beeinflussen – ebenso wenig wie bereits gefestigte Wahrnehmungen und Bewertungen von Lebensmitteln.