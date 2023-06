Arme vor Gericht Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich

Dazu kommt: Menschen mit viel Geld können Geldstrafen auch einfach bezahlen. Wenn ärmere Menschen zu einer Geldstrafe verurteilt werden, können sie sich diese in vielen Fällen nicht leisten. Wer Geldstrafen nicht bezahlen kann oder will und seine Strafe nicht in Sozialstunden abarbeitet, muss in Deutschland eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Die Zahl der verhängten Tagessätze entspricht derzeit der Zahl der Hafttage – das Bundesjustizministerium will diese Zahl halbieren. Derzeit sitzen in Nordrhein-Westfalen 1533 Menschen wegen einer solchen Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis (Stand: 12. Juni), teilt die Landesjustizvollzugsdirektion NRW mit. Nicht allen, aber manchen dieser 1533 Personen hätte ein Pflichtverteidiger helfen können.