Nach Vertuschungsvorwürfen Überfälliger Rücktritt der EKD-Vorsitzenden

Anders als so oft in der katholischen Kirche liegt der Fall des Freundes von Annette Kurschus nicht ganz so weit in der Vergangenheit zurück, Beschuldigte und Betroffene können befragt, Zeugen vernommen werden. Strafrechtlich, nicht nur kirchenintern, ist der Fall also relevant. „In der Sache bin ich mit mir im Reinen, ich habe zu jeder Zeit nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt“, erklärte Annette Kurschus bei ihrem Rücktritt. Glaubwürdig klingt das alles nicht. Aber es ist der Maßstab, an dem sie sich auch ohne Ämter messen lassen werden muss – und mit ihr die Evangelische Kirche.