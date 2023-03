Warme Temperaturen am Wochenende Dieser Frühling ist ein besonderer

„Endlich Frost!“ Kostenpflichtiger Inhalt schrieb eine Kollegin vor genau zwei Monaten an dieser Stelle und lobte den eisigen Stillstand der Natur noch als wohltuend und denkwürdig. Frost lässt sterben, hieß es da, aber unter der Zuckerschicht tue sich was. Und siehe da, die ersten Boten des Frühlings durchbrechen das triste Wintergrau. Gelbe Maiglöckchen und lila Krokusse sprießen selbst in jenen Ecken, wo sonst nur Hunde ihr Bein heben. Vogelgezwitscher in den Bäumen und Entengegacker an den Teichen begleiten neuerdings in den Tag. Weiterer unzweifelhafter Hinweis auf das Ende des Winters: Es ist früher Morgen, und es ist länger hell.