Lockerungen vom Lockdown : Das Theater um Theater

Die Schulen haben mit vorsichtigen Lockerungen den Anfang gemacht, was folgt als nächstes? Wann Kultur- und Sportstätten wieder öffnen werden, weiß niemand – die Veranstaltungsbranche hat aber Konzepte für das Wie. Kann der Plan aufgehen?

Von Julia Rathcke

Viele Momente, die das Leben doch so lebenswert machen, sind nur in der Erinnerung greifbar. Das Dauerhusten des älteren Herrn im voll besetzen Theatersaal, das Handyklingeln im Kino, selbst der schweißnasse Körperkontakt mit Fremden bei Konzerten zählen zu den Dingen, die inzwischen schmerzlich vermisst werden. Die gesundheitliche Gefahr ist jedoch noch zu groß, ja, aber die emotionalen Bedürfnisse werden größer.

Genau diese Einschränkungen und Verluste wirtschaftlicher und eben auch emotionaler Art, die Corona im Bereich Sport und Kultur verursacht, hat die Branche dazu bewegt, tätig zu werden. Und zwar gemeinsam: Ein breites Bündnis hat sich über zwei Monate Gedanken gemacht, sich ausgetauscht, sich Rat geholt. Neben 40 Sport- und Kultureinrichtungen waren 20 Experten aus den Bereichen Infektiologie und Virologie, Raumlufttechnik, Gesundheitsökonomie sowie Sport-, Kultur- und Rechtswissenschaften beteiligt. Herausgekommen ist ein 20-seitiges Papier mit einem Konzept, das Wege aus dem Lockdown aufzeigt. Mitgezeichnet haben der Deutsche Fußball-Bund, der Handballbund, der Volleyball-Verband, der Basketball-Bund mit ihren jeweiligen Liga-Verbänden ebenso wie der Bühnenverein mit zahlreichen Einzeltheatern. Auch einige große Hallen und Arenen sind dabei.

Sie alle haben Hoffnung, wollen Mutmacher sein – mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein für Künstler, Sportler aber auch fürs Publikum. Sie wollen nicht mehr zusehen und abwarten. „Wir können nicht alles absperren, bis die letzte Person geimpft ist“, sagt der Berliner Gesundheitsökonom Florian Kainzinger, der die Initiative koordiniert. Was damit nicht gemeint sei: Alles möglichst schnell wieder zu öffnen. Im Gegenteil, die Frage nach dem Zeitplan lässt das Bündnis bewusst offen: „Das Wann ist eine Frage, die die Politik gerne mit uns diskutieren kann“, sagt Kainzinger, „wir denken, dass der Einstieg bald möglich ist. Aber wichtiger ist das Wie.“ Zu beachten sei dabei primär die Auslastung des Gesundheitssystems – weniger die Inzidenzwerte.

Was ist also der Plan? Der Leitfaden sieht zunächst ein Basiskonzept zur Rückkehr von Zuschauern vor. Bei geschlossenen Räumen wie Konzerthäusern, Theatern, Opern, Hallen oder Arenen ist demnach jeweils ein Hygiene-, Lüftungs- und Infektionsschutzkonzept notwendig. Zudem werden Konzepte zum Ein- und Auslass sowie für An- und Abreise verlangt. Dann empfehlen die Experten eine Zuschauerauslastung von 25 bis 30 Prozent. Bei Outdoor-Veranstaltungen mit vergleichbaren Standards soll eine Auslastung von bis zu 40 Prozent möglich sein.

Das Papier geht dabei sehr ins Detail: Wer darf wo mit wem sitzen? Was sollten Ordner kontrollieren? Wie viele Menschen dürfen sanitäre Anlagen zeitgleich nutzen? Von ausschließlich personalisierten Tickets, über Stehplätze in markierten Zonen bis hin zu Pausenkonzepten ist eigentlich an alles gedacht. Viel mehr kann die Kultur- und Sportstätte kaum selbst reglementieren. Sie unterscheiden weder zwischen Geimpften und Ungeimpften, noch zwischen Menschen mit und ohne durchlebte Covid-Erkrankung. „Es ist ein allgemein anwendbares Modell zur Risikoreduktion bei Indoor-Veranstaltungen in einer Zeitperiode mit vertretbarer Inzidenz und steigendem Impfschutz der Risikobevölkerung“, heißt es in dem Konzept. Und: „Die hier beschriebene Vorgehensweise setzt bewusst einen hohen (medizinischen) Standard, um einen unkontrollierten ‚Wildwuchs’ von Hygienekonzepten zu unterbinden.“

Lieber zu viel als zu wenig ist das Motto, und doch scheint es nicht genug. Bisher blieb die Frage nach einer Öffnung für die Veranstaltungsbranche nicht nur unbeantwortet – in der letzten Zusammenkunft der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin war sie überhaupt kein Thema. Das soll sich zumindest in der kommenden Sitzung, die am 3. März geplant ist, ändern: Mehrere Medien berichten von einem Vier-Stufen-Plan für Lockerungen, den das Robert-Koch-Intistut entwickelt hat – was zumindest dem Kanzleramt als solide Grundlage für anstehende Entscheidungen dienen dürfte.

Demnach sind die wichtigsten Indikatoren nach wie vor die Sieben-Tage-Inzidenz in Kombination mit der Auslastung der Intensivmedizin mit Covid-Patienten. Zwischen der aktuellen Lockdown-Situation (Stufe Rot) und der weitgehend normalen Situation (Basisstufe grau) variiert die Inzidenz zwischen mehr als 50 (rot), 50 bis 35 (gelb), 35 bis 10 (grün) und unter 10 (grau). Erstaunlicherweise sieht der RKI-Plan durchaus schon eine Öffnung der Kinos, Theater und Museen im gelben Bereich vor – während etwa die Gastronomie noch geschlossen bleiben sollte. Erst im grünen Bereich (Inzidenz unter 35) hält das RKI eine Öffnung aller Bereiche (natürlich mit Schutzkonzepten) für sinnvoll.

Allein Großveranstaltungen wie Konzerte oder Festivals mit Zehntausenden Besuchern dürften mittelfristig keine Chance haben. Das RKI empfiehlt selbst bei der „best case“-Situation mit Inzidenzen unter 10 nur Veranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen – und dies auch nur im Freien. Bis eine solche Situation stabil anhält, dürfte es noch eine Weile dauern. Selbst die Zielmarke von 35 bei der Sieben-Tage-Inzidenz halten Experten derzeit für unrealistisch angesichts der stark ansteckenden Mutationen.

Die Lösungen müssen also in kleinen Schritten kommen, eher wenige Menschen werden zeitgleich wieder ins Kino, Theater oder ins Stadion gehen können. Dass es aber überhaupt wieder losgeht, sollte allerdings eher eine Frage von Wochen als von Monaten sein – unter aller gebotener Vorsicht. Für den Kinobesuch statt des Popcorns eben die Maske aufzusetzen, sollte jedenfalls kein Hindernis sein.

