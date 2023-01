Wahlrechtsreform Diese Bundestagsabgeordneten aus NRW würden ihr Mandat verlieren

Überhang- und Ausgleichsmandate sollen abgeschafft werden. Zu diesen kam es, wenn eine Partei mehr Direktkandidaten in den Bundestag entsenden durfte, als ihr gemäß dem Zweitstimmenanteil in einem Bundesland zugestanden hätte. Andere Parteien bekamen mehr Sitze, um dieses Mehr an Abgeordneten zu kompensieren. In Folge der Reform könnte es bedeuten, dass in einem Wahlkreis direkt gewählte Abgeordnete keinen Sitz im Bundestag erhalten würden, nämlich dann, wenn das Zweitstimmenergebnis ihrer Partei streng interpretiert keine weiteren Direktmandate erlauben würde. Nur die Direktkandidaten mit den besten Ergebnissen ziehen dann noch ein.