Wahlkampf USA Gefahr für Biden nicht gebannt

Dagegen ist der Fall bei der Grünen Jill Stein und dem progressiven Cornel West klar gelagert. Beide erhalten in Umfragen jeweils zwei Prozent. Das könnte Biden vorwiegend in den Universitätsstädten tausende Stimmen kosten. In Bundesstaaten wie North Carolina, Georgia, Wisconsin, Arizona, Pennsylvania oder Michigan bräuchte er diese dringend, Trumps Stärke in ländlichen Regionen auszugleichen.