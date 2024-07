Wahlen in Frankreich und Großbritannien Die Grenzen der Demokratie

Doch es wäre ungerecht, das deutsche System nun in Bausch und Bogen zu verdammen und für das Mehrheitswahlrecht zu plädieren, für dessen Einführung in Deutschland übrigens eine einfache Mehrheit im Bundestag ausreicht. Denn unsere Regeln haben auch erhebliche Vorteile. Neben dem nicht ganz unwichtigen Plus, dass keine Stimme verloren geht, haben in Deutschland auch kleinere Parteien eine Chance. Die Grünen mit ihrem ökologischen Alleinstellungsmerkmal wären bei einem Mehrheitswahlrecht nie in den Bundestag eingezogen. Auch die Linken als Interessenvertreter der Ostdeutschen hätten das Feld in den neuen Ländern viel früher den Rechtsnationalisten überlassen müssen. Natürlich profitiert auch eine Rechtsaußenpartei vom Schlage der AfD von dieser Möglichkeit. Aber auch das ist Ausdruck von Wählerwillen.