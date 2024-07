Rassismusvorwürfe Kinderarzt behandelt nur Deutschsprachige – und erhält zu Unrecht Hass

Ein einlaminiertes DIN A4-Blatt im Eingangsbereich sorgt gerade dafür, dass eine Kinderarztpraxis aus Kirchheim nahe Stuttgart bundesweit in den Schlagzeilen ist. „Wir sprechen hier in der Praxis ausschließlich Deutsch!“, steht darauf als Hinweis an Patienten und Eltern. Darunter noch der Zusatz, dass in Zukunft Behandlungen – außer im Notfall – abgelehnt werden müssten, wenn eine „Kommunikation aufgrund fehlender deutscher Sprachkenntnisse nicht möglich und kein Dolmetscher persönlich anwesend sein sollte“. Eine Ansage, für die den beiden Praxisinhabern Ulrich Kuhn und Stefan Gaißer seitdem Verständnis, aber vor allem auch Vorwürfe entgegengebracht werden.