Von ganz links nach ganz rechts Überläufer kennen meist nur eine Richtung

Info

Benito Mussolini im Jahr 1941. ⇥Foto: Courtesy Everett Collection Foto: picture alliance / Everett Colle/Courtesy Everett Collection

Linke US-Milieus In den Vereinigten Staaten war die Linke vor allem in den 20er- und 30er-Jahren in vielen intellektuellen Milieus stark verankert. Prominentestes Beispiel ist der Vater der Atombombe, J. Robert Oppenheimer, der mit einer früheren Kommunistin verheiratet war und oft an linken Veranstaltungen teilnahm.

Christlicher Konservatismus In den 50er-Jahren auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges setzte eine starke Gegenbewegung ein. Ihr intellektueller Kopf war Whittaker Chambers, der in seiner Autobiografie „Witness“ (Zeuge) glaubhaft seinen Wandel vom kommunistischen Sowjet-Spion zum christlichen Konservativen beschrieb. Das Werk galt Generationen von Konservativen als Muster für ihren Abschied von linken Überzeugungen.

Neokonservatismus Auch der in den 90er-Jahren so wirkmächtige Neokonservatismus wurde im Wesentlichen von einem Ex-Linken begründet, dem Sozialwissenschaftler und Autor Irving Kristol. Mit Ronald Reagan kam die gemäßigte Variante in den 80er-Jahren an die Macht. Der Einfluss der Neokonservativen auf George Bush junior und Donald Trump war wesentlich verheerender.