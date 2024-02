Verteidigungsminister für Wehrpflicht Kriegstüchtigkeit muss Priorität werden

Es fehlt bekanntermaßen in Deutschland an Soldatinnen und Soldaten, an Material und weiterem Personal, an Verwaltungs- und Infrastrukturen. Was Boris Pistorius nun aber zurecht immer häufiger betont: Es mangelt auch an einem gesamtgesellschaftlichem Verständnis, einer Verankerung des Themas. Früher habe an jedem zweiten Küchentisch jemand gesessen, der die Bundeswehr von innen gekannt, von Kameraden und Kasernen erzählt habe, sagte der SPD-Politiker jetzt in einem Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Das heißt noch lange nicht, dass es ausschließlich Kommisköppe gab, Frühstückstische sind auch für Familiendiskussionen und Streits da. Und die Welt der Bundeswehr ist sicher eine eigene, für manche gewöhnungsbedürftig. Dass Durchschnittshaushalte heute so gar keine Berührungspunkte mehr damit haben, und sei es nur durch den Musterungsbrief, das ist ein Problem.