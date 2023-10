Verschärfte Bedrohungslage Wie der Staat das Vertrauen der Bürger riskiert

Wer in diesen Tagen aufmerksam durch deutsche Städte geht, kann die Auswirkungen des Krieges in Nahost längst auch hierzulande wahrnehmen. Wohnhäuser von Juden werden mit dem Davidstern markiert, eine Synagoge in Berlin wurde mit Brandsätzen beworfen, die Polizei patrouilliert verstärkt an jüdischen Einrichtungen und immer wieder kommt es zu Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Doch es ist nicht mehr nur jüdisches Leben, das seit dem Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel stark bedroht ist. Die Sicherheitslage in Deutschland hat sich insgesamt verschärft.