Versammlungsfreiheit Auch radikale Palästinenser dürfen demonstrieren

Das vergangene Wochenende war wieder einmal von einer großen Zahl pro-palästinensischer Demonstrationen geprägt. In Düsseldorf gingen 17.000 Menschen auf die Straße, in Essen waren es in der Spitze 3000. Weitere große Proteste sind angekündigt – in ganz Deutschland. Die Aufmärsche verliefen meist friedlich, aber es waren auch Plakate zu sehen, die Israel das Existenzrecht absprachen oder den Angriff auf Gaza mit dem Holocaust verglichen. Am extremsten verhielten sich einige Teilnehmer der Demonstration in Essen. Sie forderten die Errichtung des Kalifats in Deutschland, eine eindeutig verfassungsfeindliche Parole. Die Solidarität mit den Menschen in Gaza verkam zum reinen Vorwand.