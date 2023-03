Die Lieblingssteuer der Linken Bürokratiemonster Vermögensteuer – teuer, schädlich, ungerecht

Doch auch nirgendwo sonst klafft eine so große Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit wie bei der Vermögensteuer. Das fängt bereits bei den Erhebungskosten an. Der Staat muss nämlich alle Vermögen – Immobilien, Bankguthaben, Betriebsvermögen, Kunstgegenstände – unzähliger Bürgerinnen und Bürger ermitteln und nach einheitlichen Standards bewerten. Sonst ist sie wie die alte Vermögensteuer bis 1996 verfassungswidrig. Er kann die Bewertung natürlich den Steuerzahlern aufbürden. Was dann passiert, zeigt das Chaos um die Grundsteuer. Experten schätzen, dass die Finanzämter ein Drittel der erwarteten Erlöse dafür aufwenden müssten. Es wäre die teuerste deutsche Steuer – für die Zahlenden wie für die Empfänger.