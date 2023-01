Autos in Innenstädten Neue Verkehrskonzepte statt nur absurder Parkgebühren

Um eine Idee davon zu bekommen, wie sehr Autos in Innenstädten in Zukunft möglichst an den Rand gedrängt werden sollen, hilft wieder mal ein Blick ins Nachbarland Niederlande. Jedes Jahr werden in den großen Städten wie Amsterdam oder Utrecht Hunderte Parkplätze abgeschafft, die Altstädte sind bereits flächendeckend verkehrsberuhigt. Fahrradfahrern wird durch gesicherte Fahrstreifen und Parkhäuser viel Platz eingeräumt. Autofahrern wird durch hohe Parkgebühren in den Citys (bis zu 7,50 Euro pro Stunde in Amsterdam) die Laune an der Herfahrt zunehmend vermiest. Natürlich passiert dies längst auch hierzulande. Doch während man in Deutschland in Umsetzungsphase feststeckt, ist man in den Niederlanden vielerorts längst am Ziel einer weitgehend autofreien City.