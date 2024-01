Strafen im Straßenverkehr Keine falsche Gnade bei Fahrerflucht

Wer so handelt, geht bislang ein großes Risiko ein: Fahrerflucht ist in Deutschland eine Straftat und kann sogar mit einer Freiheitsstrafe von zu drei Jahren geahndet werden. Nun denkt Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) darüber nach, das unmoralische Vergehen zur Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Dies „würde einer undifferenzierten Kriminalisierung des Unfallverursachers“ entgegenwirken, hieß es dazu in einem Eckpunktepapier des Ministeriums aus dem vergangenen Jahr. Ordnungswidrigkeiten sind mit Bußgeldern belegt, werden also weniger hart bestraft. Auch der Unfallverursacher soll nicht mehr am Unfallort warten müssen und den Vorfall stattdessen online melden können.