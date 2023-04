Zensur Warum China Angst hat vor „Winnie the Pooh“

Gerade bekam ein Horrorfilm, der auf dem Kinderbuchklassiker „Pu der Bär“ basiert, die Rigorosität der chinesischen Zensur zu spüren. In 30 Kinos in Hong Kong sollte „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ eigentlich in diesen Tagen laufen, doch die Vorführungen wurden laut Medienberichten abgesagt. Genau wie in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau. Dass der harmlose Honigbär aus einem Kinderbuch in China in Ungnade gefallen ist, hat allein mit seinem Aussehen zu tun: Manche Leute sehen eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Disney’s Zeichenversion „Winnie the Pooh“ und Chinas Staatschef Xi Jinping. Als der damalige US-Präsident Barak Obama 2013 China besuchte und lässig neben dem chinesischen Staatschef herging, stellten Witzbolde Bilder von „Winnie the Pooh“ mit seinem glücklichen Freund Tieger ins Netz. Danach tauchten immer mehr lustige Bilder und kurze Sequenzen auf, in denen der Bär in ähnlichen Posen zu sehen ist, wie das chinesische Staatsoberhaupt. Und genau diese Vergleiche stehen inzwsichen auf dem Index.