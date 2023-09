Verdacht auf massiven Visabetrug Polens Geschäfte mit der illegalen Migration

Die möglicherweise massenhafte unrechtmäßige Visavergabe könnte sich zu einem Desaster ersten Ranges und einem der größten Korruptionsfälle in der EU entwickeln. Denn Europa kämpft derzeit an allen Fronten, um der steigenden unkontrollierten Flüchtlingszahlen Herr zu werden. Es passt zu der an Widersprüchen reichen Asylpolitik innerhalb der EU, dass ein Hardliner-Land wie Polen vermutlich selbst Schleuser-Geschäfte in großem Umfang zugelassen oder gegen Bestechung gar aktiv gefördert hat. Wenn die polnische Regierung von den anderen Schengenstaaten nicht zur Rechenschaft gezogen wird, könnte an der Migrationsfrage der europäische Konsens zerbrechen.