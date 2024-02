Justizminister Buschmann und die Verantwortungsgemeinschaft Die falsche Angst vor der Vielehe

Die Gemeinschaft von zwei Partnern, die Ehe, bleibt also weiterhin geschützt. Das sieht auch das Grundgesetz in Artikel sechs vor. Sie ist weiterhin die kleineste Einheit in unserer Gesellschaft und begründet in der Regel auch eine Familie. Doch daran rüttelt Buschmanns Vorschlag nicht. Der Minister ist selbst religiös und ein Anhänger der Ehe. Gerade aber in Zeiten, in denen Menschen vermehrt über Einsamkeit klagen, ist die Verantwortungsgemeinschaft ein Weg, dem entgegenzutreten. Das sollte man der Ampel-Regierung zugutehalten. Im Übrigen würden Eheleute sogar entlastet, wenn deren Eltern in solchen Gemeinschaften aufgefangen werden, die Verantwortung füreinander übernehmen.