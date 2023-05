Ehrentag an Christi Himmelfahrt Der Vatertag braucht ein Update

Nun ziehen nicht alle Väter oder die, die es vielleicht mal werden wollen, mit einem Bollerwagen durch die Gegend und trinken reichlich Alkohol. Einer Statista-Umfrage zufolge war es schon 2018 mehr Männern wichtig, am Vatertag Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, als mit Freunden um die Häuser zu ziehen. Gerade bei jüngeren Vätern und Familien scheinen die Männertouren weniger beliebt. Also alles in Ordnung, Klischee überwunden? Nicht ganz: Immerhin scheint es Gründe zu geben, warum sich die Polizei vielerorts auf den Feiertag vorbereitet. Zum Beispiel in am Weserstrand in Minden und im Hauptbahnhof von Hannover gelten strengere Sicherheitsmaßnahmen als sonst und Experten warnen nochmals davor, betrunken E-Roller zu fahren. 2019 war Christi Himmelfahrt der Tag mit den meisten Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss.