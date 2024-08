US-Wahlkampf 2024 Wer wird der Mann an Harris‘ Seite?

Die Route steht schon fest, nur der Beifahrersitz ist noch frei. So könnte man den Status quo im Wahlkampf der US-Demokraten beschreiben. Und auch wenn sich in den Reiseplan von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris so einiges hineininterpretieren ließe – sie selbst und ihr Team hält sich bisher bedeckt, wer sie wohl begleiten wird. Die Person, die im Falle eines Wahlsieges den Weg ins Weiße Haus an ihrer Seite beschreiten würde, wird am Montag oder Dienstag vorgestellt. Denn das Prozedere sieht vor, den Vize-Kandidaten (oder theoretisch die Kandidatin) zusammen mit Harris noch vor dem Parteitag der Demokraten formell zu nominieren, der vom 19. bis 22. August in Chicago stattfindet. Dass Präsidentschaftskandidaten bis zum 7. August offiziell benannt sein müssen, schreibt außerdem ein Gesetz im Bundesstaat Ohio vor.