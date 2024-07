Einflussreiche Demokraten und wofür sie stehen Wer könnte Joe Biden jetzt ersetzen?

Die Gouverneurin des US-Staates Michigan hatte sich früh gegen Trump und seine schlechte Pandemie-Politik positioniert. Als Trump Corona verharmloste, verhängte sie Ausgangssperren in Michigan- auch gegen große Widerstände. Die 52-Jährige Juristin kommt aus einem politischen Elternhaus, ihr Vater war Wirtschaftsminister in dem US-Staat. Whitmer kämpft für eine Stärkung der Bürgerrechte und will die Gesundheitsversorgung verbessern, damit will sie „Obamacare“ ausbauen, die Verbesserung der Krankenversicherung für alle, die Trump so bekämpfte. Biden hatten sie 2020 im Blick, entschied sich dann aber doch für Kamala Harris als Vizepräsidentin. Eigentlich hat Whitmer erklärt, dass sie eine volle zweite Amtszeit als Gouverneurin in Michigan machen wolle. Doch was heißt das schon in solchen Tagen? Andererseits: Die Chancen nach dem abrupten Kandidatenwechsel stehen schlecht. Whitmer wäre auch jung genug für die Präsidentschaftswahl 2028.