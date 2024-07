Wahlkampf der Demokraten Wer könnte Joe Biden jetzt ersetzen – und wer kommt als Vizekandidat in Frage?

Der 56-Jährige ist Gouverneur von Kalifornien und erscheint so, wie man sich einen perfekten demokratischen Kandidaten vorstellt: sportlich, smart, liberal, erfahren und jung zugleich. Dabei hat er ein Handicap: eine Leseschwäche, die ihn zwingt, Umwege über Hörbücher oder mündliche Zusammenfassungen zu gehen. Newsom kommt aus armen Verhältnissen und hat sich hoch gearbeitet, das mögen Amerikaner. Er arbeitet schon länger an mehr: Er versuchte sich als Außenpolitiker und traf 2023 Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking. Wirtschaftspolitisch steht er links der demokratischen Mitte: Kalifornien reichte unter ihm 2023 Klage ein gegen Ölkonzerne wie Exxon, Shell und BP wegen einer möglichen Mitschuld am Klimawandel. Newsom ist ein erklärte Gegner der Todesstrafe. Er kämpft wie Whitmer für eine breite Krankenversicherung und für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Laut „Financial Times“ habe sich in den vergangenen Wochen bereits große Wahlkampfspender für Newsom oder Whitmer stark gemacht. Allerdings hat auch Gavin Newsom bereits am Sonntag mitgeteilt, er unterstütze eine Nominierung von Kamala Harris. Sein großer Nachteil als möglicher Vize von Harris ist, dass er wie sie aus Kalifornien kommt. Im Wahlkampf gilt es als taktisch klug, wenn der Vizekandidat aus einem „Swing State“, also einem umkämpften Bundesstaat kommt.