Sex-Klage gegen Rapper P. Diddy Haben wir aus #metoo etwa nichts gelernt?

Die Klage gegen P. Diddy zeigt, dass es die bekannten Faktoren sind, die sexuelle Gewalt mutmaßlich begünstigen: Geld, Macht, künstlerischer Nimbus. Wenn Menschen so reich und so berühmt sind, dass sie ein Netzwerk von Abhängigkeiten schaffen können, dann lässt sich diese Macht auch nutzen, um sexuelle Gewalt auszuüben – und zu vertuschen. Dass dies womöglich wieder in großem Ausmaß geschehen ist, zeigt nicht, wie vermeintlich machtlos #metoo ist, sondern wie gefährlich das Zusammentreffen von Faktoren ist, für die im Zuge der Bewegung so viel Aufmerksamkeit geschaffen wurde.