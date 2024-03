US-Präsidentenwahl Biden oder Trump – wen sich Putin wirklich wünscht

Darüber hinaus ist Trump ein Machtpolitiker, der die Vereinigten Staaten wieder als unumschränkte Nummer eins in der Welt etablieren möchte, um sich nicht ständig diplomatisch mit den Krisenherden des Globus zu beschäftigen. Isolationismus und Großmachtstreben können hier Hand in Hand gehen. Und Putin weiß nicht, ob Trump bei bestimmten Provokationen still hält oder die große Auseinandersetzung, einschließlich der nuklearen, sucht. Seine Politik in den vier Jahren seiner Amtszeit war zwar nicht so ausgerichtet, aber das muss nichts heißen. Und er hat niemanden mehr in seiner Administration, der ihn bremst.