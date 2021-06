Ausländische Pflegekräfte : Der Mindestlohn als Tropfen auf den heißen Stein

Meinung Düsseldorf Um die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte aus dem Ausland zu verbessern, reicht ein Gesetz zum Mindestlohn nicht. Es dürfte für die Familien mit Pflegebedürftigen sogar dramatische Folgen haben.

Dass sich dies ändern muss, bestätigt auch das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG): Pflegekräften aus dem Ausland, die in Deutschland Patienten betreuen, steht der deutsche Mindestlohn zu, entschieden die Richter am Donnerstag in Erfurt. Dies gilt demnach auch für Bereitschaftszeiten, in denen die Kräfte Betreuung auf Abruf leisten, also etwa mit im Haushalt leben. So richtig und wichtig es ist, der ausbeuterischen Praxis rechtlich einen Riegel vorzuschieben und so mutig es von der bulgarischen Pflegerin war, ihre Rechte einzuklagen – so groß sind leider die Lücken, die es im System hervorbringt.